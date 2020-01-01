Glorp (GLORP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Glorp (GLORP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Glorp (GLORP) teave Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume. Ametlik veebisait: https://glorpcat.lol Ostke GLORP kohe!

Glorp (GLORP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Glorp (GLORP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Koguvaru: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M Ringlev varu: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01712223 $ 0.01712223 $ 0.01712223 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00125173 $ 0.00125173 $ 0.00125173 Lisateave Glorp (GLORP) hinna kohta

Glorp (GLORP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Glorp (GLORP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GLORP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GLORP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GLORP tokeni tokenoomikat, avastage GLORP tokeni reaalajas hinda!

GLORP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GLORP võiks suunduda? Meie GLORP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GLORP tokeni hinna ennustust kohe!

