GHO logo

GHO hind (GHO)

Loendis mitteolevad

1 GHO/USD reaalajas hind:

$0.99937
$0.99937$0.99937
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GHO (GHO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:22:16 (UTC+8)

GHO (GHO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.99894
$ 0.99894$ 0.99894
24 h madal
$ 0.999817
$ 0.999817$ 0.999817
24 h kõrge

$ 0.99894
$ 0.99894$ 0.99894

$ 0.999817
$ 0.999817$ 0.999817

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 0.917065
$ 0.917065$ 0.917065

+0.03%

+0.02%

-0.02%

-0.02%

GHO (GHO) reaalajas hind on $0.99937. Viimase 24 tunni jooksul GHO kaubeldud madalaim $ 0.99894 ja kõrgeim $ 0.999817 näitab aktiivset turu volatiivsust. GHOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.03 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.917065.

Lüliajalise tootluse osas on GHO muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -0.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GHO (GHO) – turuteave

$ 349.12M
$ 349.12M$ 349.12M

--
----

$ 349.12M
$ 349.12M$ 349.12M

349.40M
349.40M 349.40M

349,404,977.201646
349,404,977.201646 349,404,977.201646

GHO praegune turukapitalisatsioon on $ 349.12M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GHO ringlev varu on 349.40M, mille koguvaru on 349404977.201646. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 349.12M.

GHO (GHO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GHO ja USD hinnamuutus $ +0.00024191.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GHO ja USD hinnamuutus $ +0.0006570857.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GHO ja USD hinnamuutus $ +0.0000292815.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GHO ja USD hinnamuutus $ +0.0003941382079134.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00024191+0.02%
30 päeva$ +0.0006570857+0.07%
60 päeva$ +0.0000292815+0.00%
90 päeva$ +0.0003941382079134+0.04%

Mis on GHO (GHO)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GHO (GHO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

GHO hinna ennustus (USD)

Kui palju on GHO (GHO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GHO (GHO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GHO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GHO hinna ennustust kohe!

GHO kohalike valuutade suhtes

GHO (GHO) tokenoomika

GHO (GHO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GHO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GHO (GHO) kohta

Kui palju on GHO (GHO) tänapäeval väärt?
Reaalajas GHO hind USD on 0.99937 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GHO/USD hind?
Praegune hind GHO/USD on $ 0.99937. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GHO turukapitalisatsioon?
GHO turukapitalisatsioon on $ 349.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GHO ringlev varu?
GHO ringlev varu on 349.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GHO (ATH) hind?
GHO saavutab ATH hinna summas 1.03 USD.
Mis oli kõigi aegade GHO madalaim (ATL) hind?
GHO nägi ATL hinda summas 0.917065 USD.
Milline on GHO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GHO kauplemismaht on -- USD.
Kas GHO sel aastal kõrgemale ka suundub?
GHO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GHO hinna ennustust.
