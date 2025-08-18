Rohkem infot GENI

Genius logo

Genius hind (GENI)

Loendis mitteolevad

1 GENI/USD reaalajas hind:

--
----
-2.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Genius (GENI) reaalajas hinnagraafik
Genius (GENI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-2.61%

-46.05%

-46.05%

Genius (GENI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GENI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GENIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GENI muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -2.61% 24 tunni vältel -46.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Genius (GENI) – turuteave

$ 402.81K
$ 402.81K$ 402.81K

--
----

$ 854.67K
$ 854.67K$ 854.67K

306.96B
306.96B 306.96B

651,297,411,219.3151
651,297,411,219.3151 651,297,411,219.3151

Genius praegune turukapitalisatsioon on $ 402.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GENI ringlev varu on 306.96B, mille koguvaru on 651297411219.3151. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 854.67K.

Genius (GENI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Genius ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Genius ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Genius ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Genius ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.61%
30 päeva$ 0-28.19%
60 päeva$ 0-43.03%
90 päeva$ 0--

Mis on Genius (GENI)

Genius (GENI) is the first hyper-yield, A.I. driven blockchain Certificate of Deposit that intends to appreciate. The main application of Genius will be to generate passive income.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Genius hinna ennustus (USD)

Kui palju on Genius (GENI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Genius (GENI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Genius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Genius hinna ennustust kohe!

GENI kohalike valuutade suhtes

Genius (GENI) tokenoomika

Genius (GENI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GENI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Genius (GENI) kohta

Kui palju on Genius (GENI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GENI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GENI/USD hind?
Praegune hind GENI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Genius turukapitalisatsioon?
GENI turukapitalisatsioon on $ 402.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GENI ringlev varu?
GENI ringlev varu on 306.96B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GENI (ATH) hind?
GENI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GENI madalaim (ATL) hind?
GENI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GENI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GENI kauplemismaht on -- USD.
Kas GENI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GENI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GENI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.