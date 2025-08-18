Mis on Galeon (GALEON)

Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Galeon (GALEON) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Galeon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Galeon (GALEON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Galeon (GALEON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Galeon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Galeon hinna ennustust kohe!

GALEON kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Galeon (GALEON) tokenoomika

Galeon (GALEON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GALEON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Galeon (GALEON) kohta Kui palju on Galeon (GALEON) tänapäeval väärt? Reaalajas GALEON hind USD on 0.01104646 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GALEON/USD hind? $ 0.01104646 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GALEON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Galeon turukapitalisatsioon? GALEON turukapitalisatsioon on $ 8.09M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GALEON ringlev varu? GALEON ringlev varu on 730.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GALEON (ATH) hind? GALEON saavutab ATH hinna summas 0.04139904 USD . Mis oli kõigi aegade GALEON madalaim (ATL) hind? GALEON nägi ATL hinda summas 0.00713505 USD . Milline on GALEON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GALEON kauplemismaht on -- USD . Kas GALEON sel aastal kõrgemale ka suundub? GALEON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GALEON hinna ennustust

Galeon (GALEON) Olulised valdkonna uudised