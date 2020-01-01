Galeon (GALEON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Galeon (GALEON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Galeon (GALEON) teave Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers. Ametlik veebisait: https://blockchain.galeon.care Valge raamat: https://whitepaper.galeon.care Ostke GALEON kohe!

Galeon (GALEON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Galeon (GALEON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.15M $ 8.15M $ 8.15M Koguvaru: $ 2.58B $ 2.58B $ 2.58B Ringlev varu: $ 730.81M $ 730.81M $ 730.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.79M $ 28.79M $ 28.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04139904 $ 0.04139904 $ 0.04139904 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00713505 $ 0.00713505 $ 0.00713505 Praegune hind: $ 0.01115782 $ 0.01115782 $ 0.01115782 Lisateave Galeon (GALEON) hinna kohta

Galeon (GALEON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Galeon (GALEON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GALEON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GALEON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GALEON tokeni tokenoomikat, avastage GALEON tokeni reaalajas hinda!

