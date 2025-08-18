Mis on Fujimoto (FUJI)

Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto.

FUJI kohalike valuutade suhtes

Fujimoto (FUJI) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fujimoto (FUJI) kohta Kui palju on Fujimoto (FUJI) tänapäeval väärt? Reaalajas FUJI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FUJI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FUJI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fujimoto turukapitalisatsioon? FUJI turukapitalisatsioon on $ 347.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FUJI ringlev varu? FUJI ringlev varu on 999.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUJI (ATH) hind? FUJI saavutab ATH hinna summas 0.00286248 USD . Mis oli kõigi aegade FUJI madalaim (ATL) hind? FUJI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FUJI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FUJI kauplemismaht on -- USD . Kas FUJI sel aastal kõrgemale ka suundub? FUJI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUJI hinna ennustust

