Rohkem infot FUJI

FUJI Hinnainfo

FUJI Ametlik veebisait

FUJI Tokenoomika

FUJI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Fujimoto logo

Fujimoto hind (FUJI)

Loendis mitteolevad

1 FUJI/USD reaalajas hind:

$0.00034757
$0.00034757$0.00034757
-18.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fujimoto (FUJI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:55:30 (UTC+8)

Fujimoto (FUJI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00286248
$ 0.00286248$ 0.00286248

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-18.42%

+22.11%

+22.11%

Fujimoto (FUJI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FUJI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUJIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00286248 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FUJI muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -18.42% 24 tunni vältel +22.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fujimoto (FUJI) – turuteave

$ 347.57K
$ 347.57K$ 347.57K

--
----

$ 347.57K
$ 347.57K$ 347.57K

999.96M
999.96M 999.96M

999,964,266.766329
999,964,266.766329 999,964,266.766329

Fujimoto praegune turukapitalisatsioon on $ 347.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FUJI ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999964266.766329. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 347.57K.

Fujimoto (FUJI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fujimoto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fujimoto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fujimoto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fujimoto ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-18.42%
30 päeva$ 0-20.11%
60 päeva$ 0-14.57%
90 päeva$ 0--

Mis on Fujimoto (FUJI)

Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fujimoto (FUJI) allikas

Ametlik veebisait

Fujimoto hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fujimoto (FUJI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fujimoto (FUJI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fujimoto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fujimoto hinna ennustust kohe!

FUJI kohalike valuutade suhtes

Fujimoto (FUJI) tokenoomika

Fujimoto (FUJI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUJI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fujimoto (FUJI) kohta

Kui palju on Fujimoto (FUJI) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUJI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUJI/USD hind?
Praegune hind FUJI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fujimoto turukapitalisatsioon?
FUJI turukapitalisatsioon on $ 347.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUJI ringlev varu?
FUJI ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUJI (ATH) hind?
FUJI saavutab ATH hinna summas 0.00286248 USD.
Mis oli kõigi aegade FUJI madalaim (ATL) hind?
FUJI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FUJI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUJI kauplemismaht on -- USD.
Kas FUJI sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUJI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUJI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:55:30 (UTC+8)

Fujimoto (FUJI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.