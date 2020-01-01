Fujimoto (FUJI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fujimoto (FUJI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fujimoto (FUJI) teave Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto. Ametlik veebisait: https://x.com/fujimoto1954 Ostke FUJI kohe!

Fujimoto (FUJI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fujimoto (FUJI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 310.18K $ 310.18K $ 310.18K Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 310.18K $ 310.18K $ 310.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00286248 $ 0.00286248 $ 0.00286248 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00031105 $ 0.00031105 $ 0.00031105 Lisateave Fujimoto (FUJI) hinna kohta

Fujimoto (FUJI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fujimoto (FUJI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FUJI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FUJI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FUJI tokeni tokenoomikat, avastage FUJI tokeni reaalajas hinda!

FUJI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FUJI võiks suunduda? Meie FUJI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FUJI tokeni hinna ennustust kohe!

