Rohkem infot FUEGO

FUEGO Hinnainfo

FUEGO Valge raamat

FUEGO Ametlik veebisait

FUEGO Tokenoomika

FUEGO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

FUEGO logo

FUEGO hind (FUEGO)

Loendis mitteolevad

1 FUEGO/USD reaalajas hind:

$0.01102819
$0.01102819$0.01102819
-3.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
FUEGO (FUEGO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:42:35 (UTC+8)

FUEGO (FUEGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01099491
$ 0.01099491$ 0.01099491
24 h madal
$ 0.0117027
$ 0.0117027$ 0.0117027
24 h kõrge

$ 0.01099491
$ 0.01099491$ 0.01099491

$ 0.0117027
$ 0.0117027$ 0.0117027

$ 0.08759
$ 0.08759$ 0.08759

$ 0.00356484
$ 0.00356484$ 0.00356484

-0.72%

-3.59%

-4.18%

-4.18%

FUEGO (FUEGO) reaalajas hind on $0.01102819. Viimase 24 tunni jooksul FUEGO kaubeldud madalaim $ 0.01099491 ja kõrgeim $ 0.0117027 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUEGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08759 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00356484.

Lüliajalise tootluse osas on FUEGO muutunud -0.72% viimase tunni jooksul, -3.59% 24 tunni vältel -4.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FUEGO (FUEGO) – turuteave

$ 858.81K
$ 858.81K$ 858.81K

--
----

$ 858.81K
$ 858.81K$ 858.81K

77.85M
77.85M 77.85M

77,853,525.94650039
77,853,525.94650039 77,853,525.94650039

FUEGO praegune turukapitalisatsioon on $ 858.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FUEGO ringlev varu on 77.85M, mille koguvaru on 77853525.94650039. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 858.81K.

FUEGO (FUEGO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FUEGO ja USD hinnamuutus $ -0.00041081547373695.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FUEGO ja USD hinnamuutus $ +0.0037915358.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FUEGO ja USD hinnamuutus $ +0.0071551646.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FUEGO ja USD hinnamuutus $ +0.00367571786656731.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00041081547373695-3.59%
30 päeva$ +0.0037915358+34.38%
60 päeva$ +0.0071551646+64.88%
90 päeva$ +0.00367571786656731+49.99%

Mis on FUEGO (FUEGO)

FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FUEGO (FUEGO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

FUEGO hinna ennustus (USD)

Kui palju on FUEGO (FUEGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FUEGO (FUEGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FUEGO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FUEGO hinna ennustust kohe!

FUEGO kohalike valuutade suhtes

FUEGO (FUEGO) tokenoomika

FUEGO (FUEGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUEGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FUEGO (FUEGO) kohta

Kui palju on FUEGO (FUEGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUEGO hind USD on 0.01102819 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUEGO/USD hind?
Praegune hind FUEGO/USD on $ 0.01102819. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FUEGO turukapitalisatsioon?
FUEGO turukapitalisatsioon on $ 858.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUEGO ringlev varu?
FUEGO ringlev varu on 77.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUEGO (ATH) hind?
FUEGO saavutab ATH hinna summas 0.08759 USD.
Mis oli kõigi aegade FUEGO madalaim (ATL) hind?
FUEGO nägi ATL hinda summas 0.00356484 USD.
Milline on FUEGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUEGO kauplemismaht on -- USD.
Kas FUEGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUEGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUEGO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:42:35 (UTC+8)

FUEGO (FUEGO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.