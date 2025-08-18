Mis on FUEGO (FUEGO)

FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.

Üksuse FUEGO (FUEGO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on FUEGO (FUEGO) tänapäeval väärt? Reaalajas FUEGO hind USD on 0.01102819 USD. Milline on FUEGO turukapitalisatsioon? FUEGO turukapitalisatsioon on $ 858.81K USD. Milline on FUEGO ringlev varu? FUEGO ringlev varu on 77.85M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUEGO (ATH) hind? FUEGO saavutab ATH hinna summas 0.08759 USD. Mis oli kõigi aegade FUEGO madalaim (ATL) hind? FUEGO nägi ATL hinda summas 0.00356484 USD.

