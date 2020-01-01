FUEGO (FUEGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FUEGO (FUEGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FUEGO (FUEGO) teave FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield. Ametlik veebisait: https://fuegobase.io/ Valge raamat: https://ibased.gitbook.io/fuego Ostke FUEGO kohe!

FUEGO (FUEGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FUEGO (FUEGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 839.17K $ 839.17K $ 839.17K Koguvaru: $ 77.83M $ 77.83M $ 77.83M Ringlev varu: $ 77.83M $ 77.83M $ 77.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 839.17K $ 839.17K $ 839.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.08759 $ 0.08759 $ 0.08759 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00356484 $ 0.00356484 $ 0.00356484 Praegune hind: $ 0.01078608 $ 0.01078608 $ 0.01078608 Lisateave FUEGO (FUEGO) hinna kohta

FUEGO (FUEGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FUEGO (FUEGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FUEGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FUEGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FUEGO tokeni tokenoomikat, avastage FUEGO tokeni reaalajas hinda!

FUEGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FUEGO võiks suunduda? Meie FUEGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FUEGO tokeni hinna ennustust kohe!

