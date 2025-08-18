Mis on Froge (FROGE)

Froge is a memecoin based on the Froge character which refers to a set of Discord emotes of a worried frog expressing various emotions. The frog image comes from the now-inactive mobile game Froge, released in 2014 by Fandom Inc. and became popularized as a set of Discord emotes starting in 2020. In 2023, a Froge ChatGPT plugin launched and is now OpenAI's unofficial mascot.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Froge (FROGE) allikas Ametlik veebisait

Froge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Froge (FROGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Froge (FROGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Froge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Froge hinna ennustust kohe!

FROGE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Froge (FROGE) tokenoomika

Froge (FROGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Froge (FROGE) kohta Kui palju on Froge (FROGE) tänapäeval väärt? Reaalajas FROGE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FROGE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FROGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Froge turukapitalisatsioon? FROGE turukapitalisatsioon on $ 2.91M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FROGE ringlev varu? FROGE ringlev varu on 649.68T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROGE (ATH) hind? FROGE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade FROGE madalaim (ATL) hind? FROGE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FROGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FROGE kauplemismaht on -- USD . Kas FROGE sel aastal kõrgemale ka suundub? FROGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROGE hinna ennustust

Froge (FROGE) Olulised valdkonna uudised