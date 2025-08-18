Frog on ETH (FROG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0$ 0 $ 0 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) +1.44% Hinnamuutus (1 p) -5.55% Hinnamuutus (7 p) -4.15% Hinnamuutus (7 p) -4.15%

Frog on ETH (FROG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FROG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FROGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FROG muutunud +1.44% viimase tunni jooksul, -5.55% 24 tunni vältel -4.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frog on ETH (FROG) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 166.01K$ 166.01K $ 166.01K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 166.01K$ 166.01K $ 166.01K Ringlev varu 415.54B 415.54B 415.54B Koguvaru 415,540,407,161.60895 415,540,407,161.60895 415,540,407,161.60895

Frog on ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 166.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FROG ringlev varu on 415.54B, mille koguvaru on 415540407161.60895. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 166.01K.