Frog on ETH logo

Frog on ETH hind (FROG)

Loendis mitteolevad

1 FROG/USD reaalajas hind:

--
----
-5.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Frog on ETH (FROG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:25:27 (UTC+8)

Frog on ETH (FROG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.44%

-5.55%

-4.15%

-4.15%

Frog on ETH (FROG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FROG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FROGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FROG muutunud +1.44% viimase tunni jooksul, -5.55% 24 tunni vältel -4.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frog on ETH (FROG) – turuteave

$ 166.01K
$ 166.01K$ 166.01K

--
----

$ 166.01K
$ 166.01K$ 166.01K

415.54B
415.54B 415.54B

415,540,407,161.60895
415,540,407,161.60895 415,540,407,161.60895

Frog on ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 166.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FROG ringlev varu on 415.54B, mille koguvaru on 415540407161.60895. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 166.01K.

Frog on ETH (FROG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frog on ETH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frog on ETH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frog on ETH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frog on ETH ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.55%
30 päeva$ 0-21.50%
60 päeva$ 0+16.89%
90 päeva$ 0--

Mis on Frog on ETH (FROG)

THE MOST UNIQUE MEME Welcome to Frog Token, where hilarity meets crypto! Inspired by the legendary frog meme from Pepa the Pig, our token hops into the world of decentralized finance with a ribbiting twist. Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados as we leapfrog into the future of finance. With a dedicated team and a vibrant community, Frog Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! #Frog #PepeMemeFinance BIRTH OF A NEW FROG! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Pepa the G Show Meme Token thrives on engagement and participation. MEME-POWERED Embrace the internet’s favorite frog with a token that embodies the essence of viral humor and fun. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Frog on ETH (FROG) allikas

Ametlik veebisait

Frog on ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frog on ETH (FROG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frog on ETH (FROG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frog on ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frog on ETH hinna ennustust kohe!

FROG kohalike valuutade suhtes

Frog on ETH (FROG) tokenoomika

Frog on ETH (FROG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frog on ETH (FROG) kohta

Kui palju on Frog on ETH (FROG) tänapäeval väärt?
Reaalajas FROG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FROG/USD hind?
Praegune hind FROG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frog on ETH turukapitalisatsioon?
FROG turukapitalisatsioon on $ 166.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FROG ringlev varu?
FROG ringlev varu on 415.54B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROG (ATH) hind?
FROG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FROG madalaim (ATL) hind?
FROG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FROG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FROG kauplemismaht on -- USD.
Kas FROG sel aastal kõrgemale ka suundub?
FROG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.