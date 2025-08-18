Mis on FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders

FOMO 3D hinna ennustus (USD)

Kui palju on FOMO 3D (FOMO3D.FUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FOMO 3D (FOMO3D.FUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FOMO 3D nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenoomika

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOMO3D.FUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FOMO 3D (FOMO3D.FUN) kohta Kui palju on FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tänapäeval väärt? Reaalajas FOMO3D.FUN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FOMO3D.FUN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FOMO3D.FUN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FOMO 3D turukapitalisatsioon? FOMO3D.FUN turukapitalisatsioon on $ 21.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FOMO3D.FUN ringlev varu? FOMO3D.FUN ringlev varu on 990.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOMO3D.FUN (ATH) hind? FOMO3D.FUN saavutab ATH hinna summas 0.02397837 USD . Mis oli kõigi aegade FOMO3D.FUN madalaim (ATL) hind? FOMO3D.FUN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FOMO3D.FUN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FOMO3D.FUN kauplemismaht on -- USD . Kas FOMO3D.FUN sel aastal kõrgemale ka suundub? FOMO3D.FUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOMO3D.FUN hinna ennustust

