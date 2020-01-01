FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FOMO 3D (FOMO3D.FUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) teave solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders Ametlik veebisait: https://www.solana.fun/fomo/ Ostke FOMO3D.FUN kohe!

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FOMO 3D (FOMO3D.FUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.91K Koguvaru: $ 990.72M Ringlev varu: $ 990.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02397837 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001095 Praegune hind: $ 0 Lisateave FOMO 3D (FOMO3D.FUN) hinna kohta

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FOMO3D.FUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FOMO3D.FUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FOMO3D.FUN tokeni tokenoomikat, avastage FOMO3D.FUN tokeni reaalajas hinda!

FOMO3D.FUN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FOMO3D.FUN võiks suunduda? Meie FOMO3D.FUN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FOMO3D.FUN tokeni hinna ennustust kohe!

