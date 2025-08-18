Rohkem infot FLOCKY

FLOCKY hind (FLOCKY)

1 FLOCKY/USD reaalajas hind:

--
----
-4.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
FLOCKY (FLOCKY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 20:54:35 (UTC+8)

FLOCKY (FLOCKY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00267496
$ 0.00267496$ 0.00267496

$ 0
$ 0$ 0

+1.25%

-4.85%

-2.90%

-2.90%

FLOCKY (FLOCKY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FLOCKY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLOCKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00267496 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FLOCKY muutunud +1.25% viimase tunni jooksul, -4.85% 24 tunni vältel -2.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FLOCKY (FLOCKY) – turuteave

$ 23.58K
$ 23.58K$ 23.58K

--
----

$ 23.58K
$ 23.58K$ 23.58K

998.08M
998.08M 998.08M

998,084,412.779895
998,084,412.779895 998,084,412.779895

FLOCKY praegune turukapitalisatsioon on $ 23.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLOCKY ringlev varu on 998.08M, mille koguvaru on 998084412.779895. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.58K.

FLOCKY (FLOCKY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FLOCKY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FLOCKY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FLOCKY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FLOCKY ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.85%
30 päeva$ 0-7.28%
60 päeva$ 0-15.07%
90 päeva$ 0--

Mis on FLOCKY (FLOCKY)

Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse FLOCKY (FLOCKY) allikas

Ametlik veebisait

FLOCKY hinna ennustus (USD)

Kui palju on FLOCKY (FLOCKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FLOCKY (FLOCKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FLOCKY nii lühi- kui ka pikaajaliste prognoose aasta kohta.

Vaadake FLOCKY hinna ennustust kohe!

FLOCKY kohalike valuutade suhtes

FLOCKY (FLOCKY) tokenoomika

FLOCKY (FLOCKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FLOCKY (FLOCKY) kohta

Kui palju on FLOCKY (FLOCKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLOCKY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLOCKY/USD hind?
Praegune hind FLOCKY/USD on $ 0.
Milline on FLOCKY turukapitalisatsioon?
FLOCKY turukapitalisatsioon on $ 23.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLOCKY ringlev varu?
FLOCKY ringlev varu on 998.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLOCKY (ATH) hind?
FLOCKY saavutab ATH hinna summas 0.00267496 USD.
Mis oli kõigi aegade FLOCKY madalaim (ATL) hind?
FLOCKY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FLOCKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLOCKY kauplemismaht on -- USD.
Kas FLOCKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLOCKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 20:54:35 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest.