What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet

Üksuse Flare Token (1FLR) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flare Token (1FLR) kohta Kui palju on Flare Token (1FLR) tänapäeval väärt? Reaalajas 1FLR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 1FLR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 1FLR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Flare Token turukapitalisatsioon? 1FLR turukapitalisatsioon on $ 16.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 1FLR ringlev varu? 1FLR ringlev varu on 4.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 1FLR (ATH) hind? 1FLR saavutab ATH hinna summas 0.00261622 USD . Mis oli kõigi aegade 1FLR madalaim (ATL) hind? 1FLR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on 1FLR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 1FLR kauplemismaht on -- USD . Kas 1FLR sel aastal kõrgemale ka suundub? 1FLR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 1FLR hinna ennustust

