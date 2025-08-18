Rohkem infot 1FLR

Flare Token logo

Flare Token hind (1FLR)

Loendis mitteolevad

-3.30%1D
Flare Token (1FLR) reaalajas hinnagraafik
Flare Token (1FLR) hinna teave (USD)

1FLRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00261622 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on 1FLR muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -3.34% 24 tunni vältel +2.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Flare Token (1FLR) – turuteave

1FLR ringlev varu on 4.00B, mille koguvaru on 4000000000.0.

Flare Token (1FLR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Flare Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Flare Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Flare Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Flare Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.34%
30 päeva$ 0+9.70%
60 päeva$ 0+30.86%
90 päeva$ 0--

Mis on Flare Token (1FLR)

What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet

Üksuse Flare Token (1FLR) allikas

Ametlik veebisait

Flare Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flare Token (1FLR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flare Token (1FLR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flare Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Flare Token hinna ennustust kohe!

1FLR kohalike valuutade suhtes

Flare Token (1FLR) tokenoomika

Flare Token (1FLR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 1FLR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flare Token (1FLR) kohta

Kui palju on Flare Token (1FLR) tänapäeval väärt?
Reaalajas 1FLR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 1FLR/USD hind?
Praegune hind 1FLR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Flare Token turukapitalisatsioon?
1FLR turukapitalisatsioon on $ 16.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 1FLR ringlev varu?
1FLR ringlev varu on 4.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 1FLR (ATH) hind?
1FLR saavutab ATH hinna summas 0.00261622 USD.
Mis oli kõigi aegade 1FLR madalaim (ATL) hind?
1FLR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on 1FLR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 1FLR kauplemismaht on -- USD.
Kas 1FLR sel aastal kõrgemale ka suundub?
1FLR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 1FLR hinna ennustust.
