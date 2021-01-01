Flare Token (1FLR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Flare Token (1FLR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Flare Token (1FLR) teave What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet Ametlik veebisait: https://pipeflare.io Ostke 1FLR kohe!

Flare Token (1FLR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Flare Token (1FLR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.43K $ 19.43K $ 19.43K Koguvaru: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ringlev varu: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.43K $ 19.43K $ 19.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00261622 $ 0.00261622 $ 0.00261622 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Flare Token (1FLR) hinna kohta

Flare Token (1FLR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Flare Token (1FLR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 1FLR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 1FLR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 1FLR tokeni tokenoomikat, avastage 1FLR tokeni reaalajas hinda!

1FLR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 1FLR võiks suunduda? Meie 1FLR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 1FLR tokeni hinna ennustust kohe!

