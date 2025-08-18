Rohkem infot FRM

Ferrum Network hind (FRM)

1 FRM/USD reaalajas hind:

$0.00054026
$0.00054026$0.00054026
-3.00%1D
Ferrum Network (FRM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:24:21 (UTC+8)

Ferrum Network (FRM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.969562
$ 0.969562$ 0.969562

$ 0
$ 0$ 0

-1.44%

-3.04%

+4.52%

+4.52%

Ferrum Network (FRM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FRM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.969562 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FRM muutunud -1.44% viimase tunni jooksul, -3.04% 24 tunni vältel +4.52% viimase 7 päeva jooksul.

Ferrum Network (FRM) – turuteave

$ 160.23K
$ 160.23K$ 160.23K

--
----

$ 333.33K
$ 333.33K$ 333.33K

287.01M
287.01M 287.01M

597,085,527.2790357
597,085,527.2790357 597,085,527.2790357

Ferrum Network praegune turukapitalisatsioon on $ 160.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FRM ringlev varu on 287.01M, mille koguvaru on 597085527.2790357. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 333.33K.

Ferrum Network (FRM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ferrum Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ferrum Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ferrum Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ferrum Network ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.04%
30 päeva$ 0+56.97%
60 päeva$ 0+109.06%
90 päeva$ 0--

Mis on Ferrum Network (FRM)

Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.

Üksuse Ferrum Network (FRM) allikas

Ametlik veebisait

Ferrum Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ferrum Network (FRM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ferrum Network (FRM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ferrum Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ferrum Network hinna ennustust kohe!

FRM kohalike valuutade suhtes

Ferrum Network (FRM) tokenoomika

Ferrum Network (FRM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ferrum Network (FRM) kohta

Kui palju on Ferrum Network (FRM) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRM/USD hind?
Praegune hind FRM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ferrum Network turukapitalisatsioon?
FRM turukapitalisatsioon on $ 160.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRM ringlev varu?
FRM ringlev varu on 287.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRM (ATH) hind?
FRM saavutab ATH hinna summas 0.969562 USD.
Mis oli kõigi aegade FRM madalaim (ATL) hind?
FRM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FRM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRM kauplemismaht on -- USD.
Kas FRM sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:24:21 (UTC+8)

