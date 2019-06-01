Ferrum Network (FRM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ferrum Network (FRM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ferrum Network (FRM) teave Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together. Ametlik veebisait: https://ferrum.network Valge raamat: https://ferrum.network/wp-content/uploads/2019/06/Ferrum-Network-Whitepaper.pdf Ostke FRM kohe!

Ferrum Network (FRM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ferrum Network (FRM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 156.99K $ 156.99K $ 156.99K Koguvaru: $ 597.09M $ 597.09M $ 597.09M Ringlev varu: $ 287.01M $ 287.01M $ 287.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 326.60K $ 326.60K $ 326.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.969562 $ 0.969562 $ 0.969562 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.000549 $ 0.000549 $ 0.000549 Lisateave Ferrum Network (FRM) hinna kohta

Ferrum Network (FRM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ferrum Network (FRM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FRM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FRM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FRM tokeni tokenoomikat, avastage FRM tokeni reaalajas hinda!

