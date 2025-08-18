Rohkem infot FERMA

Ferma logo

Ferma hind (FERMA)

Loendis mitteolevad

1 FERMA/USD reaalajas hind:

$0.04484958
-2.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Ferma (FERMA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:53:46 (UTC+8)

Ferma (FERMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04476373
24 h madal
$ 0.04609999
24 h kõrge

$ 0.04476373
$ 0.04609999
$ 0.450233
$ 0.03070191
+0.19%

-2.35%

-5.23%

-5.23%

Ferma (FERMA) reaalajas hind on $0.04484958. Viimase 24 tunni jooksul FERMA kaubeldud madalaim $ 0.04476373 ja kõrgeim $ 0.04609999 näitab aktiivset turu volatiivsust. FERMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.450233 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03070191.

Lüliajalise tootluse osas on FERMA muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -2.35% 24 tunni vältel -5.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ferma (FERMA) – turuteave

$ 493.35K
--
$ 493.35K
11.00M
11,000,000.0
Ferma praegune turukapitalisatsioon on $ 493.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FERMA ringlev varu on 11.00M, mille koguvaru on 11000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 493.35K.

Ferma (FERMA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ferma ja USD hinnamuutus $ -0.00108016646889715.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ferma ja USD hinnamuutus $ -0.0008341035.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ferma ja USD hinnamuutus $ +0.0127134969.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ferma ja USD hinnamuutus $ +0.009831233954728846.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00108016646889715-2.35%
30 päeva$ -0.0008341035-1.85%
60 päeva$ +0.0127134969+28.35%
90 päeva$ +0.009831233954728846+28.07%

Mis on Ferma (FERMA)

FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ferma (FERMA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ferma hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ferma (FERMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ferma (FERMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ferma nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ferma hinna ennustust kohe!

FERMA kohalike valuutade suhtes

Ferma (FERMA) tokenoomika

Ferma (FERMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FERMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ferma (FERMA) kohta

Kui palju on Ferma (FERMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas FERMA hind USD on 0.04484958 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FERMA/USD hind?
Praegune hind FERMA/USD on $ 0.04484958. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ferma turukapitalisatsioon?
FERMA turukapitalisatsioon on $ 493.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FERMA ringlev varu?
FERMA ringlev varu on 11.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FERMA (ATH) hind?
FERMA saavutab ATH hinna summas 0.450233 USD.
Mis oli kõigi aegade FERMA madalaim (ATL) hind?
FERMA nägi ATL hinda summas 0.03070191 USD.
Milline on FERMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FERMA kauplemismaht on -- USD.
Kas FERMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
FERMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FERMA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 15:53:46 (UTC+8)

