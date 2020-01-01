Ferma (FERMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ferma (FERMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ferma (FERMA) teave FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game. Ametlik veebisait: https://fermasosedi.biz/ Valge raamat: https://fermasosedi.biz/WhitePaperFERMA.pdf Ostke FERMA kohe!

Ferma (FERMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ferma (FERMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 484.74K $ 484.74K $ 484.74K Koguvaru: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Ringlev varu: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 484.74K $ 484.74K $ 484.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.450233 $ 0.450233 $ 0.450233 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03070191 $ 0.03070191 $ 0.03070191 Praegune hind: $ 0.04406749 $ 0.04406749 $ 0.04406749 Lisateave Ferma (FERMA) hinna kohta

Ferma (FERMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ferma (FERMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FERMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FERMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FERMA tokeni tokenoomikat, avastage FERMA tokeni reaalajas hinda!

FERMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FERMA võiks suunduda? Meie FERMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FERMA tokeni hinna ennustust kohe!

