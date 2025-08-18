Mis on Fei USD (FEI)

FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5

Üksuse Fei USD (FEI) allikas Ametlik veebisait

Fei USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fei USD (FEI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fei USD (FEI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fei USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FEI kohalike valuutade suhtes

Fei USD (FEI) tokenoomika

Fei USD (FEI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FEI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fei USD (FEI) kohta Kui palju on Fei USD (FEI) tänapäeval väärt? Reaalajas FEI hind USD on 0.989604 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FEI/USD hind? $ 0.989604 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FEI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fei USD turukapitalisatsioon? FEI turukapitalisatsioon on $ 3.64M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FEI ringlev varu? FEI ringlev varu on 3.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FEI (ATH) hind? FEI saavutab ATH hinna summas 5.55 USD . Mis oli kõigi aegade FEI madalaim (ATL) hind? FEI nägi ATL hinda summas 0.15544 USD . Milline on FEI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FEI kauplemismaht on -- USD . Kas FEI sel aastal kõrgemale ka suundub? FEI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FEI hinna ennustust

Fei USD (FEI) Olulised valdkonna uudised