Fei USD (FEI) teave FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5 Ametlik veebisait: https://fei.money/ Ostke FEI kohe!

Fei USD (FEI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fei USD (FEI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Koguvaru: $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Ringlev varu: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.55 $ 5.55 $ 5.55 Kõigi aegade madalaim: $ 0.15544 $ 0.15544 $ 0.15544 Praegune hind: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Lisateave Fei USD (FEI) hinna kohta

Fei USD (FEI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fei USD (FEI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FEI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FEI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FEI tokeni tokenoomikat, avastage FEI tokeni reaalajas hinda!

FEI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FEI võiks suunduda? Meie FEI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FEI tokeni hinna ennustust kohe!

