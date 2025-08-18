Evan hind (EVAN)
Evan (EVAN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EVAN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EVANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.084693 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on EVAN muutunud +7.12% viimase tunni jooksul, -8.03% 24 tunni vältel -8.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Evan praegune turukapitalisatsioon on $ 440.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EVAN ringlev varu on 999.80M, mille koguvaru on 999803464.359999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 440.36K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Evan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Evan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Evan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Evan ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-8.03%
|30 päeva
|$ 0
|-65.26%
|60 päeva
|$ 0
|-56.91%
|90 päeva
|$ 0
|--
$EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust.
