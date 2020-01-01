Evan (EVAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Evan (EVAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Evan (EVAN) teave $EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. ‍ $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust. Ametlik veebisait: https://www.evanthehobo.com/ Ostke EVAN kohe!

Evan (EVAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Evan (EVAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 421.41K $ 421.41K $ 421.41K Koguvaru: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Ringlev varu: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 421.41K $ 421.41K $ 421.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.084693 $ 0.084693 $ 0.084693 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000374 $ 0.000374 $ 0.000374 Praegune hind: $ 0.00042149 $ 0.00042149 $ 0.00042149 Lisateave Evan (EVAN) hinna kohta

Evan (EVAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Evan (EVAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EVAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EVAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EVAN tokeni tokenoomikat, avastage EVAN tokeni reaalajas hinda!

EVAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EVAN võiks suunduda? Meie EVAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EVAN tokeni hinna ennustust kohe!

