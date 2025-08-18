Mis on EURC (EURC)

Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EURC (EURC) allikas Ametlik veebisait

EURC hinna ennustus (USD)

Kui palju on EURC (EURC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EURC (EURC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EURC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EURC hinna ennustust kohe!

EURC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

EURC (EURC) tokenoomika

EURC (EURC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EURC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EURC (EURC) kohta Kui palju on EURC (EURC) tänapäeval väärt? Reaalajas EURC hind USD on 1.17 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EURC/USD hind? $ 1.17 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EURC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EURC turukapitalisatsioon? EURC turukapitalisatsioon on $ 228.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EURC ringlev varu? EURC ringlev varu on 195.15M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EURC (ATH) hind? EURC saavutab ATH hinna summas 1.35 USD . Mis oli kõigi aegade EURC madalaim (ATL) hind? EURC nägi ATL hinda summas 0.052848 USD . Milline on EURC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EURC kauplemismaht on -- USD . Kas EURC sel aastal kõrgemale ka suundub? EURC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EURC hinna ennustust

EURC (EURC) Olulised valdkonna uudised