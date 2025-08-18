Rohkem infot EURC

1 EURC/USD reaalajas hind:

$1.17
$1.17$1.17
0.00%1D
EURC (EURC) reaalajas hinnagraafik
EURC (EURC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 h madal
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 h kõrge

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 0.052848
$ 0.052848$ 0.052848

-0.04%

+0.04%

+0.23%

+0.23%

EURC (EURC) reaalajas hind on $1.17. Viimase 24 tunni jooksul EURC kaubeldud madalaim $ 1.17 ja kõrgeim $ 1.17 näitab aktiivset turu volatiivsust. EURCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.35 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.052848.

Lüliajalise tootluse osas on EURC muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel +0.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EURC (EURC) – turuteave

$ 228.30M
$ 228.30M$ 228.30M

--
----

$ 228.30M
$ 228.30M$ 228.30M

195.15M
195.15M 195.15M

195,148,444.9661796
195,148,444.9661796 195,148,444.9661796

EURC praegune turukapitalisatsioon on $ 228.30M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EURC ringlev varu on 195.15M, mille koguvaru on 195148444.9661796. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 228.30M.

EURC (EURC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EURC ja USD hinnamuutus $ +0.00041512.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EURC ja USD hinnamuutus $ +0.0064048140.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EURC ja USD hinnamuutus $ +0.0246290850.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EURC ja USD hinnamuutus $ +0.0453487906785833.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00041512+0.04%
30 päeva$ +0.0064048140+0.55%
60 päeva$ +0.0246290850+2.11%
90 päeva$ +0.0453487906785833+4.03%

Mis on EURC (EURC)

Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EURC (EURC) allikas

Ametlik veebisait

EURC hinna ennustus (USD)

Kui palju on EURC (EURC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EURC (EURC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EURC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EURC hinna ennustust kohe!

EURC kohalike valuutade suhtes

EURC (EURC) tokenoomika

EURC (EURC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EURC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EURC (EURC) kohta

Kui palju on EURC (EURC) tänapäeval väärt?
Reaalajas EURC hind USD on 1.17 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EURC/USD hind?
Praegune hind EURC/USD on $ 1.17. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EURC turukapitalisatsioon?
EURC turukapitalisatsioon on $ 228.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EURC ringlev varu?
EURC ringlev varu on 195.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EURC (ATH) hind?
EURC saavutab ATH hinna summas 1.35 USD.
Mis oli kõigi aegade EURC madalaim (ATL) hind?
EURC nägi ATL hinda summas 0.052848 USD.
Milline on EURC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EURC kauplemismaht on -- USD.
Kas EURC sel aastal kõrgemale ka suundub?
EURC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EURC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.