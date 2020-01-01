EURC (EURC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EURC (EURC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EURC (EURC) teave Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency. Ametlik veebisait: https://www.circle.com Ostke EURC kohe!

EURC (EURC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EURC (EURC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 226.05M $ 226.05M $ 226.05M Koguvaru: $ 194.06M $ 194.06M $ 194.06M Ringlev varu: $ 194.06M $ 194.06M $ 194.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 226.05M $ 226.05M $ 226.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Kõigi aegade madalaim: $ 0.052848 $ 0.052848 $ 0.052848 Praegune hind: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Lisateave EURC (EURC) hinna kohta

EURC (EURC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EURC (EURC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EURC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EURC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EURC tokeni tokenoomikat, avastage EURC tokeni reaalajas hinda!

EURC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EURC võiks suunduda? Meie EURC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EURC tokeni hinna ennustust kohe!

