ErgOne (ERGONE) reaalajas hind on $0.04211215. Viimase 24 tunni jooksul ERGONE kaubeldud madalaim $ 0.04155834 ja kõrgeim $ 0.0425167 näitab aktiivset turu volatiivsust. ERGONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.712331 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03683335.
Lüliajalise tootluse osas on ERGONE muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel -0.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ErgOne praegune turukapitalisatsioon on $ 38.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ERGONE ringlev varu on 909.13K, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.11K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse ErgOne ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ErgOne ja USD hinnamuutus $ -0.0030890188.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ErgOne ja USD hinnamuutus $ +0.0044538146.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ErgOne ja USD hinnamuutus $ +0.0014336162281325.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.02%
|30 päeva
|$ -0.0030890188
|-7.33%
|60 päeva
|$ +0.0044538146
|+10.58%
|90 päeva
|$ +0.0014336162281325
|+3.52%
ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
ErgOne (ERGONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ERGONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
