ErgOne (ERGONE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ErgOne (ERGONE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ErgOne (ERGONE) teave ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future. Ametlik veebisait: https://ergone.io/ Valge raamat: https://ergone.io/manifesto Ostke ERGONE kohe!

ErgOne (ERGONE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ErgOne (ERGONE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.81K $ 32.81K $ 32.81K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 906.23K $ 906.23K $ 906.23K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.21K $ 36.21K $ 36.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.712331 $ 0.712331 $ 0.712331 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03587704 $ 0.03587704 $ 0.03587704 Praegune hind: $ 0.03620835 $ 0.03620835 $ 0.03620835 Lisateave ErgOne (ERGONE) hinna kohta

ErgOne (ERGONE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ErgOne (ERGONE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ERGONE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ERGONE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ERGONE tokeni tokenoomikat, avastage ERGONE tokeni reaalajas hinda!

ERGONE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ERGONE võiks suunduda? Meie ERGONE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ERGONE tokeni hinna ennustust kohe!

