Mis on ENKI Protocol (ENKI)

ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.

Üksuse ENKI Protocol (ENKI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ENKI Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on ENKI Protocol (ENKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ENKI Protocol (ENKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ENKI Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ENKI Protocol hinna ennustust kohe!

ENKI Protocol (ENKI) tokenoomika

ENKI Protocol (ENKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ENKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ENKI Protocol (ENKI) kohta Kui palju on ENKI Protocol (ENKI) tänapäeval väärt? Reaalajas ENKI hind USD on 1.29 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ENKI/USD hind? $ 1.29 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ENKI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ENKI Protocol turukapitalisatsioon? ENKI turukapitalisatsioon on $ 193.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ENKI ringlev varu? ENKI ringlev varu on 150.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ENKI (ATH) hind? ENKI saavutab ATH hinna summas 18.38 USD . Mis oli kõigi aegade ENKI madalaim (ATL) hind? ENKI nägi ATL hinda summas 1.17 USD . Milline on ENKI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ENKI kauplemismaht on -- USD . Kas ENKI sel aastal kõrgemale ka suundub? ENKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ENKI hinna ennustust

