ENKI Protocol hind (ENKI)

$1.29
$1.29
-5.10%1D
ENKI Protocol (ENKI) reaalajas hinnagraafik
ENKI Protocol (ENKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.28
$ 1.28$ 1.28
24 h madal
$ 1.39
$ 1.39$ 1.39
24 h kõrge

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

$ 18.38
$ 18.38$ 18.38

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

+0.41%

-4.61%

-16.51%

-16.51%

ENKI Protocol (ENKI) reaalajas hind on $1.29. Viimase 24 tunni jooksul ENKI kaubeldud madalaim $ 1.28 ja kõrgeim $ 1.39 näitab aktiivset turu volatiivsust. ENKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18.38 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.17.

Lüliajalise tootluse osas on ENKI muutunud +0.41% viimase tunni jooksul, -4.61% 24 tunni vältel -16.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ENKI Protocol (ENKI) – turuteave

$ 193.52K
$ 193.52K$ 193.52K

--
----

$ 12.90M
$ 12.90M$ 12.90M

150.00K
150.00K 150.00K

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

ENKI Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 193.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ENKI ringlev varu on 150.00K, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.90M.

ENKI Protocol (ENKI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ENKI Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.062702019306022.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ENKI Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.1414059300.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ENKI Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.1634586090.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ENKI Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.797403717251159.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.062702019306022-4.61%
30 päeva$ -0.1414059300-10.96%
60 päeva$ -0.1634586090-12.67%
90 päeva$ -0.797403717251159-38.20%

Mis on ENKI Protocol (ENKI)

ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.

Üksuse ENKI Protocol (ENKI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ENKI Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on ENKI Protocol (ENKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ENKI Protocol (ENKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ENKI Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ENKI Protocol hinna ennustust kohe!

ENKI kohalike valuutade suhtes

ENKI Protocol (ENKI) tokenoomika

ENKI Protocol (ENKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ENKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ENKI Protocol (ENKI) kohta

Kui palju on ENKI Protocol (ENKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ENKI hind USD on 1.29 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ENKI/USD hind?
Praegune hind ENKI/USD on $ 1.29. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ENKI Protocol turukapitalisatsioon?
ENKI turukapitalisatsioon on $ 193.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ENKI ringlev varu?
ENKI ringlev varu on 150.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ENKI (ATH) hind?
ENKI saavutab ATH hinna summas 18.38 USD.
Mis oli kõigi aegade ENKI madalaim (ATL) hind?
ENKI nägi ATL hinda summas 1.17 USD.
Milline on ENKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ENKI kauplemismaht on -- USD.
Kas ENKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ENKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ENKI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.