ENKI Protocol (ENKI) teave ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node. Ametlik veebisait: https://enkixyz.com Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1Oy9tiT4b4r4pZJhI_6t6i-6p6Q052M0E/view Ostke ENKI kohe!

ENKI Protocol (ENKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ENKI Protocol (ENKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 192.44K $ 192.44K $ 192.44K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 150.00K $ 150.00K $ 150.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.83M $ 12.83M $ 12.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 18.38 $ 18.38 $ 18.38 Kõigi aegade madalaim: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Praegune hind: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Lisateave ENKI Protocol (ENKI) hinna kohta

ENKI Protocol (ENKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ENKI Protocol (ENKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ENKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ENKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ENKI tokeni tokenoomikat, avastage ENKI tokeni reaalajas hinda!

ENKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ENKI võiks suunduda? Meie ENKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ENKI tokeni hinna ennustust kohe!

