Mis on E4C (E4C)

E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse E4C (E4C) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

E4C hinna ennustus (USD)

Kui palju on E4C (E4C) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie E4C (E4C) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida E4C nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake E4C hinna ennustust kohe!

E4C kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

E4C (E4C) tokenoomika

E4C (E4C) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet E4C tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse E4C (E4C) kohta Kui palju on E4C (E4C) tänapäeval väärt? Reaalajas E4C hind USD on 0.00378756 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune E4C/USD hind? $ 0.00378756 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind E4C/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on E4C turukapitalisatsioon? E4C turukapitalisatsioon on $ 485.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on E4C ringlev varu? E4C ringlev varu on 128.24M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim E4C (ATH) hind? E4C saavutab ATH hinna summas 0.137584 USD . Mis oli kõigi aegade E4C madalaim (ATL) hind? E4C nägi ATL hinda summas 0.00347053 USD . Milline on E4C kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine E4C kauplemismaht on -- USD . Kas E4C sel aastal kõrgemale ka suundub? E4C võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake E4C hinna ennustust

E4C (E4C) Olulised valdkonna uudised