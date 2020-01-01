E4C (E4C) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi E4C (E4C) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

E4C (E4C) teave E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms Ametlik veebisait: https://www.ambrus.studio/ Valge raamat: https://whitepaper.ambrus.studio/ Ostke E4C kohe!

E4C (E4C) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage E4C (E4C) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 466.88K $ 466.88K $ 466.88K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 128.24M $ 128.24M $ 128.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.137584 $ 0.137584 $ 0.137584 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00347053 $ 0.00347053 $ 0.00347053 Praegune hind: $ 0.00364086 $ 0.00364086 $ 0.00364086 Lisateave E4C (E4C) hinna kohta

E4C (E4C) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud E4C (E4C) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate E4C tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: E4C tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate E4C tokeni tokenoomikat, avastage E4C tokeni reaalajas hinda!

