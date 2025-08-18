Mis on DungeonSwap (DND)

- We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features. - Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy - Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.

Üksuse DungeonSwap (DND) allikas Ametlik veebisait

DungeonSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on DungeonSwap (DND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DungeonSwap (DND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DungeonSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DungeonSwap hinna ennustust kohe!

DungeonSwap (DND) tokenoomika

DungeonSwap (DND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DungeonSwap (DND) kohta Kui palju on DungeonSwap (DND) tänapäeval väärt? Reaalajas DND hind USD on 0.00544856 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DND/USD hind? $ 0.00544856 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DungeonSwap turukapitalisatsioon? DND turukapitalisatsioon on $ 28.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DND ringlev varu? DND ringlev varu on 5.22M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DND (ATH) hind? DND saavutab ATH hinna summas 16.08 USD . Mis oli kõigi aegade DND madalaim (ATL) hind? DND nägi ATL hinda summas 0.00535602 USD . Milline on DND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DND kauplemismaht on -- USD . Kas DND sel aastal kõrgemale ka suundub? DND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DND hinna ennustust

