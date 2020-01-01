DungeonSwap (DND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DungeonSwap (DND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DungeonSwap (DND) teave We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features.

Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy

Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction. Ametlik veebisait: https://dungeonswap.app/ Ostke DND kohe!

DungeonSwap (DND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DungeonSwap (DND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.60K $ 28.60K $ 28.60K Koguvaru: $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M Ringlev varu: $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.27K $ 32.27K $ 32.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 16.08 $ 16.08 $ 16.08 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00535602 $ 0.00535602 $ 0.00535602 Praegune hind: $ 0.00548426 $ 0.00548426 $ 0.00548426 Lisateave DungeonSwap (DND) hinna kohta

DungeonSwap (DND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DungeonSwap (DND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DND tokeni tokenoomikat, avastage DND tokeni reaalajas hinda!

DND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DND võiks suunduda? Meie DND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DND tokeni hinna ennustust kohe!

