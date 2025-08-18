Mis on DRAGONZ (DRAGONZ)

$DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy.

Üksuse DRAGONZ (DRAGONZ) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DRAGONZ (DRAGONZ) tokenoomika

DRAGONZ (DRAGONZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRAGONZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DRAGONZ (DRAGONZ) kohta Kui palju on DRAGONZ (DRAGONZ) tänapäeval väärt? Reaalajas DRAGONZ hind USD on 0.0171881 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DRAGONZ/USD hind? $ 0.0171881 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DRAGONZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DRAGONZ turukapitalisatsioon? DRAGONZ turukapitalisatsioon on $ 3.45M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DRAGONZ ringlev varu? DRAGONZ ringlev varu on 200.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRAGONZ (ATH) hind? DRAGONZ saavutab ATH hinna summas 0.03076559 USD . Mis oli kõigi aegade DRAGONZ madalaim (ATL) hind? DRAGONZ nägi ATL hinda summas 0.01231304 USD . Milline on DRAGONZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DRAGONZ kauplemismaht on -- USD . Kas DRAGONZ sel aastal kõrgemale ka suundub? DRAGONZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRAGONZ hinna ennustust

