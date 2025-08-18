Rohkem infot DRAGONZ

DRAGONZ hind (DRAGONZ)

1 DRAGONZ/USD reaalajas hind:

$0.0171881
0.00%1D
DRAGONZ (DRAGONZ) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

DRAGONZ (DRAGONZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01715673
24 h madal
$ 0.01735251
24 h kõrge

$ 0.01715673
$ 0.01735251
$ 0.03076559
$ 0.01231304
+0.14%

-0.02%

-10.55%

-10.55%

DRAGONZ (DRAGONZ) reaalajas hind on $0.0171881. Viimase 24 tunni jooksul DRAGONZ kaubeldud madalaim $ 0.01715673 ja kõrgeim $ 0.01735251 näitab aktiivset turu volatiivsust. DRAGONZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03076559 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01231304.

Lüliajalise tootluse osas on DRAGONZ muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel -10.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DRAGONZ (DRAGONZ) – turuteave

$ 3.45M
--
$ 17.27M
200.00M
1,000,000,000.0
DRAGONZ praegune turukapitalisatsioon on $ 3.45M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DRAGONZ ringlev varu on 200.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.27M.

DRAGONZ (DRAGONZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DRAGONZ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DRAGONZ ja USD hinnamuutus $ -0.0053948598.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DRAGONZ ja USD hinnamuutus $ -0.0048925754.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DRAGONZ ja USD hinnamuutus $ +0.00460753860316171.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.02%
30 päeva$ -0.0053948598-31.38%
60 päeva$ -0.0048925754-28.46%
90 päeva$ +0.00460753860316171+36.62%

Mis on DRAGONZ (DRAGONZ)

$DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DRAGONZ (DRAGONZ) allikas

Ametlik veebisait

DRAGONZ hinna ennustus (USD)

Kui palju on DRAGONZ (DRAGONZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DRAGONZ (DRAGONZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DRAGONZ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DRAGONZ hinna ennustust kohe!

DRAGONZ kohalike valuutade suhtes

DRAGONZ (DRAGONZ) tokenoomika

DRAGONZ (DRAGONZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRAGONZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DRAGONZ (DRAGONZ) kohta

Kui palju on DRAGONZ (DRAGONZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas DRAGONZ hind USD on 0.0171881 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DRAGONZ/USD hind?
Praegune hind DRAGONZ/USD on $ 0.0171881. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DRAGONZ turukapitalisatsioon?
DRAGONZ turukapitalisatsioon on $ 3.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DRAGONZ ringlev varu?
DRAGONZ ringlev varu on 200.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRAGONZ (ATH) hind?
DRAGONZ saavutab ATH hinna summas 0.03076559 USD.
Mis oli kõigi aegade DRAGONZ madalaim (ATL) hind?
DRAGONZ nägi ATL hinda summas 0.01231304 USD.
Milline on DRAGONZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DRAGONZ kauplemismaht on -- USD.
Kas DRAGONZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
DRAGONZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRAGONZ hinna ennustust.
2025-08-18

