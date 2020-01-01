DRAGONZ (DRAGONZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DRAGONZ (DRAGONZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DRAGONZ (DRAGONZ) teave $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. Ametlik veebisait: https://www.dragonz.land/ Valge raamat: https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper Ostke DRAGONZ kohe!

DRAGONZ (DRAGONZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DRAGONZ (DRAGONZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03076559 $ 0.03076559 $ 0.03076559 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01231304 $ 0.01231304 $ 0.01231304 Praegune hind: $ 0.01733785 $ 0.01733785 $ 0.01733785 Lisateave DRAGONZ (DRAGONZ) hinna kohta

DRAGONZ (DRAGONZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DRAGONZ (DRAGONZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DRAGONZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DRAGONZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DRAGONZ tokeni tokenoomikat, avastage DRAGONZ tokeni reaalajas hinda!

DRAGONZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DRAGONZ võiks suunduda? Meie DRAGONZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DRAGONZ tokeni hinna ennustust kohe!

