Dor (DOR) reaalajas hind on $0.00594534. Viimase 24 tunni jooksul DOR kaubeldud madalaim $ 0.00579733 ja kõrgeim $ 0.00717283 näitab aktiivset turu volatiivsust. DORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.386986 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00319155.
Lüliajalise tootluse osas on DOR muutunud +1.28% viimase tunni jooksul, -17.11% 24 tunni vältel -41.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dor praegune turukapitalisatsioon on $ 1.71M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOR ringlev varu on 287.57M, mille koguvaru on 425463493.2883002. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.53M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Dor ja USD hinnamuutus $ -0.001227492668186603.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dor ja USD hinnamuutus $ -0.0027155863.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dor ja USD hinnamuutus $ -0.0000863287.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dor ja USD hinnamuutus $ -0.000028760655636894.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.001227492668186603
|-17.11%
|30 päeva
|$ -0.0027155863
|-45.67%
|60 päeva
|$ -0.0000863287
|-1.45%
|90 päeva
|$ -0.000028760655636894
|-0.48%
The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings.
