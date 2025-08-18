Rohkem infot DOR

Dor hind (DOR)

1 DOR/USD reaalajas hind:

$0.00594538
$0.00594538$0.00594538
-17.40%1D
USD
Dor (DOR) reaalajas hinnagraafik
Dor (DOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00579733
$ 0.00579733$ 0.00579733
24 h madal
$ 0.00717283
$ 0.00717283$ 0.00717283
24 h kõrge

$ 0.00579733
$ 0.00579733$ 0.00579733

$ 0.00717283
$ 0.00717283$ 0.00717283

$ 0.386986
$ 0.386986$ 0.386986

$ 0.00319155
$ 0.00319155$ 0.00319155

+1.28%

-17.11%

-41.18%

-41.18%

Dor (DOR) reaalajas hind on $0.00594534. Viimase 24 tunni jooksul DOR kaubeldud madalaim $ 0.00579733 ja kõrgeim $ 0.00717283 näitab aktiivset turu volatiivsust. DORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.386986 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00319155.

Lüliajalise tootluse osas on DOR muutunud +1.28% viimase tunni jooksul, -17.11% 24 tunni vältel -41.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dor (DOR) – turuteave

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

--
----

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

287.57M
287.57M 287.57M

425,463,493.2883002
425,463,493.2883002 425,463,493.2883002

Dor praegune turukapitalisatsioon on $ 1.71M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOR ringlev varu on 287.57M, mille koguvaru on 425463493.2883002. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.53M.

Dor (DOR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dor ja USD hinnamuutus $ -0.001227492668186603.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dor ja USD hinnamuutus $ -0.0027155863.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dor ja USD hinnamuutus $ -0.0000863287.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dor ja USD hinnamuutus $ -0.000028760655636894.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001227492668186603-17.11%
30 päeva$ -0.0027155863-45.67%
60 päeva$ -0.0000863287-1.45%
90 päeva$ -0.000028760655636894-0.48%

Mis on Dor (DOR)

The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings.

Üksuse Dor (DOR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Dor hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dor (DOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dor (DOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dor hinna ennustust kohe!

DOR kohalike valuutade suhtes

Dor (DOR) tokenoomika

Dor (DOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dor (DOR) kohta

Kui palju on Dor (DOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOR hind USD on 0.00594534 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOR/USD hind?
Praegune hind DOR/USD on $ 0.00594534. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dor turukapitalisatsioon?
DOR turukapitalisatsioon on $ 1.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOR ringlev varu?
DOR ringlev varu on 287.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOR (ATH) hind?
DOR saavutab ATH hinna summas 0.386986 USD.
Mis oli kõigi aegade DOR madalaim (ATL) hind?
DOR nägi ATL hinda summas 0.00319155 USD.
Milline on DOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOR kauplemismaht on -- USD.
Kas DOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOR hinna ennustust.
