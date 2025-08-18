Mis on Dor (DOR)

The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings.

Üksuse Dor (DOR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Dor (DOR) tokenoomika

Dor (DOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dor (DOR) kohta Kui palju on Dor (DOR) tänapäeval väärt? Reaalajas DOR hind USD on 0.00594534 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOR/USD hind? $ 0.00594534 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dor turukapitalisatsioon? DOR turukapitalisatsioon on $ 1.71M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOR ringlev varu? DOR ringlev varu on 287.57M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOR (ATH) hind? DOR saavutab ATH hinna summas 0.386986 USD . Mis oli kõigi aegade DOR madalaim (ATL) hind? DOR nägi ATL hinda summas 0.00319155 USD . Milline on DOR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOR kauplemismaht on -- USD . Kas DOR sel aastal kõrgemale ka suundub? DOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOR hinna ennustust

