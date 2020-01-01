Dor (DOR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dor (DOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dor (DOR) teave The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation's global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings. Ametlik veebisait: https://constellationnetwork.io/dtm/ Valge raamat: https://docs.getdor.com/metagraph/

Dor (DOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dor (DOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Koguvaru: $ 425.61M $ 425.61M $ 425.61M Ringlev varu: $ 287.71M $ 287.71M $ 287.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.386986 $ 0.386986 $ 0.386986 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00319155 $ 0.00319155 $ 0.00319155 Praegune hind: $ 0.0068844 $ 0.0068844 $ 0.0068844 Lisateave Dor (DOR) hinna kohta

Dor (DOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dor (DOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOR tokeni tokenoomikat, avastage DOR tokeni reaalajas hinda!

DOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOR võiks suunduda? Meie DOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOR tokeni hinna ennustust kohe!

