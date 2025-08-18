Mis on DNA Token (DNA)

DNA Token is an innovative ERC20 token deployed on the World Chain, designed to mirror the evolution of human societies in the digital currency landscape. Just as humanity evolved from simple foragers to complex societies, the DNA Token aims to revolutionize the crypto space by fostering community growth and engagement through a unique referral and reward system. Incorporating World ID technology, DNA Token ensures that its users are verified as real humans, contributing to a more secure and trustworthy ecosystem. The project is focused on offering a sophisticated way for individuals to participate in the crypto market, while promoting organic growth through community-driven initiatives. By leveraging the power of Ethereum’s ERC20 standard and the scalability of World Chain, DNA Token aims to provide a seamless and secure experience for users. The project emphasizes decentralization, community involvement, and real-world human verification, offering a unique approach to digital currency adoption and growth in the crypto space.

DNA Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on DNA Token (DNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DNA Token (DNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

DNA Token (DNA) tokenoomika

DNA Token (DNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DNA Token (DNA) kohta Kui palju on DNA Token (DNA) tänapäeval väärt? Reaalajas DNA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DNA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DNA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DNA Token turukapitalisatsioon? DNA turukapitalisatsioon on $ 508.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DNA ringlev varu? DNA ringlev varu on 416.20B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DNA (ATH) hind? DNA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DNA madalaim (ATL) hind? DNA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DNA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DNA kauplemismaht on -- USD . Kas DNA sel aastal kõrgemale ka suundub? DNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DNA hinna ennustust

