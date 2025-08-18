Rohkem infot DJCAT

DJCAT Hinnainfo

DJCAT Ametlik veebisait

DJCAT Tokenoomika

DJCAT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DJCAT logo

DJCAT hind (DJCAT)

Loendis mitteolevad

1 DJCAT/USD reaalajas hind:

--
----
-6.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DJCAT (DJCAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:19:24 (UTC+8)

DJCAT (DJCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01294105
$ 0.01294105$ 0.01294105

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.21%

+13.93%

+13.93%

DJCAT (DJCAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DJCAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DJCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01294105 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DJCAT muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.21% 24 tunni vältel +13.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DJCAT (DJCAT) – turuteave

$ 74.58K
$ 74.58K$ 74.58K

--
----

$ 74.58K
$ 74.58K$ 74.58K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,802.44
999,997,802.44 999,997,802.44

DJCAT praegune turukapitalisatsioon on $ 74.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DJCAT ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999997802.44. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 74.58K.

DJCAT (DJCAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DJCAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DJCAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DJCAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DJCAT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.21%
30 päeva$ 0+5.22%
60 päeva$ 0-19.47%
90 päeva$ 0--

Mis on DJCAT (DJCAT)

$DJCAT is a community ran token that takes on the meme of a cat as a DJ. The party goes on

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DJCAT (DJCAT) allikas

Ametlik veebisait

DJCAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on DJCAT (DJCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DJCAT (DJCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DJCAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DJCAT hinna ennustust kohe!

DJCAT kohalike valuutade suhtes

DJCAT (DJCAT) tokenoomika

DJCAT (DJCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DJCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DJCAT (DJCAT) kohta

Kui palju on DJCAT (DJCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DJCAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DJCAT/USD hind?
Praegune hind DJCAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DJCAT turukapitalisatsioon?
DJCAT turukapitalisatsioon on $ 74.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DJCAT ringlev varu?
DJCAT ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DJCAT (ATH) hind?
DJCAT saavutab ATH hinna summas 0.01294105 USD.
Mis oli kõigi aegade DJCAT madalaim (ATL) hind?
DJCAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DJCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DJCAT kauplemismaht on -- USD.
Kas DJCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DJCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DJCAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:19:24 (UTC+8)

DJCAT (DJCAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.