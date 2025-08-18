Mis on Districts (DSTRX)

Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications.

Üksuse Districts (DSTRX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Districts (DSTRX) kohta Kui palju on Districts (DSTRX) tänapäeval väärt? Reaalajas DSTRX hind USD on 0.05224 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on DSTRX turukapitalisatsioon? DSTRX turukapitalisatsioon on $ 6.43M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DSTRX ringlev varu? DSTRX ringlev varu on 123.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DSTRX (ATH) hind? DSTRX saavutab ATH hinna summas 0.067029 USD . Mis oli kõigi aegade DSTRX madalaim (ATL) hind? DSTRX nägi ATL hinda summas 0.02729575 USD .

