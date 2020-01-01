Districts (DSTRX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Districts (DSTRX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Districts (DSTRX) teave Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform's development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum's blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications. Ametlik veebisait: https://districts.xyz/ Valge raamat: https://districts.xyz/files/Districts_Token_Economy_Whitepaper.pdf

Districts (DSTRX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Districts (DSTRX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.88M Koguvaru: $ 125.00M Ringlev varu: $ 123.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.067029 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02729575 Praegune hind: $ 0.04777041

Districts (DSTRX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Districts (DSTRX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DSTRX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DSTRX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

DSTRX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DSTRX võiks suunduda? Meie DSTRX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

