Mis on Dero (DERO)

DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: - Homomorphic encryption account model - Human-readable addresses (usernames) - Efficient and decentralized proof-of-work mining - Instant coin and token balance syncing - Native token transfers via wallet - Support for both public and private token smart contracts - Web socket support for connectivity with decentralized applications - Transfer settlement in ~18 seconds (1 block) - Blockchain pruning (light nodes) - Fixed supply with halving

Üksuse Dero (DERO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dero (DERO) kohta Kui palju on Dero (DERO) tänapäeval väärt? Reaalajas DERO hind USD on 0.496065 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DERO/USD hind? $ 0.496065 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DERO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dero turukapitalisatsioon? DERO turukapitalisatsioon on $ 6.29M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DERO ringlev varu? DERO ringlev varu on 12.68M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DERO (ATH) hind? DERO saavutab ATH hinna summas 27.29 USD . Mis oli kõigi aegade DERO madalaim (ATL) hind? DERO nägi ATL hinda summas 0.24505 USD . Milline on DERO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DERO kauplemismaht on -- USD . Kas DERO sel aastal kõrgemale ka suundub? DERO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DERO hinna ennustust

