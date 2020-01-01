Dero (DERO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dero (DERO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dero (DERO) teave DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: Homomorphic encryption account model

Human-readable addresses (usernames)

Efficient and decentralized proof-of-work mining

Instant coin and token balance syncing

Native token transfers via wallet

Support for both public and private token smart contracts

Web socket support for connectivity with decentralized applications

Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)

Blockchain pruning (light nodes)

Fixed supply with halving Ametlik veebisait: https://dero.io/ Valge raamat: https://github.com/deroproject/documentation/blob/master/WhitePaper.md Ostke DERO kohe!

Dero (DERO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dero (DERO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.97M $ 6.97M $ 6.97M Koguvaru: $ 18.40M $ 18.40M $ 18.40M Ringlev varu: $ 12.68M $ 12.68M $ 12.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.12M $ 10.12M $ 10.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 27.29 $ 27.29 $ 27.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0.24505 $ 0.24505 $ 0.24505 Praegune hind: $ 0.549677 $ 0.549677 $ 0.549677 Lisateave Dero (DERO) hinna kohta

Dero (DERO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dero (DERO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DERO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DERO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DERO tokeni tokenoomikat, avastage DERO tokeni reaalajas hinda!

DERO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DERO võiks suunduda? Meie DERO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DERO tokeni hinna ennustust kohe!

