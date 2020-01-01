Dent (DENT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dent (DENT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dent (DENT) teave Our vision is to create a global exchange using Ethereum blockchain, where everyone on this planet has the opportunity to buy and sell mobile bandwidth in any country just like you buy foreign currencies on FOREX. Ametlik veebisait: https://www.dentwireless.com/ Valge raamat: https://www.dentcoin.com/whitepaper Ostke DENT kohe!

Dent (DENT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dent (DENT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 75.65M $ 75.65M $ 75.65M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 95.65B $ 95.65B $ 95.65B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 79.08M $ 79.08M $ 79.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1006 $ 0.1006 $ 0.1006 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00007065 $ 0.00007065 $ 0.00007065 Praegune hind: $ 0.00078938 $ 0.00078938 $ 0.00078938 Lisateave Dent (DENT) hinna kohta

Dent (DENT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dent (DENT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DENT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DENT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DENT tokeni tokenoomikat, avastage DENT tokeni reaalajas hinda!

DENT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DENT võiks suunduda? Meie DENT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DENT tokeni hinna ennustust kohe!

