Puffer (PUFFER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Puffer (PUFFER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Puffer (PUFFER) teave Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions. Ametlik veebisait: https://www.puffer.fi/ Valge raamat: https://docs.puffer.fi/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530 Ostke PUFFER kohe!

Puffer (PUFFER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Puffer (PUFFER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.90M $ 36.90M $ 36.90M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 175.95M $ 175.95M $ 175.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 209.70M $ 209.70M $ 209.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0078 $ 1.0078 $ 1.0078 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 Praegune hind: $ 0.2097 $ 0.2097 $ 0.2097 Lisateave Puffer (PUFFER) hinna kohta

Puffer (PUFFER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Puffer (PUFFER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUFFER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUFFER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUFFER tokeni tokenoomikat, avastage PUFFER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PUFFER Kas olete huvitatud Puffer (PUFFER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PUFFER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PUFFER MEXC-ist osta!

Puffer (PUFFER) hinna ajalugu PUFFER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PUFFER hinna ajalugu kohe!

PUFFER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUFFER võiks suunduda? Meie PUFFER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUFFER tokeni hinna ennustust kohe!

