Dent logo

Dent hind (DENT)

Loendis mitteolevad

1 DENT/USD reaalajas hind:

$0.00078977
$0.00078977$0.00078977
-3.50%1D
mexc
USD
Dent (DENT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:14:04 (UTC+8)

Dent (DENT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.1006
$ 0.1006$ 0.1006

$ 0
$ 0$ 0

-2.02%

-3.59%

-6.64%

-6.64%

Dent (DENT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DENT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1006 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DENT muutunud -2.02% viimase tunni jooksul, -3.59% 24 tunni vältel -6.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dent (DENT) – turuteave

$ 75.69M
$ 75.69M$ 75.69M

--
----

$ 79.13M
$ 79.13M$ 79.13M

95.65B
95.65B 95.65B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Dent praegune turukapitalisatsioon on $ 75.69M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DENT ringlev varu on 95.65B, mille koguvaru on 100000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 79.13M.

Dent (DENT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dent ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dent ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dent ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dent ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.59%
30 päeva$ 0+5.66%
60 päeva$ 0+30.31%
90 päeva$ 0--

Mis on Dent (DENT)

Our vision is to create a global exchange using Ethereum blockchain, where everyone on this planet has the opportunity to buy and sell mobile bandwidth in any country just like you buy foreign currencies on FOREX.

Üksuse Dent (DENT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Dent hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dent (DENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dent (DENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dent nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dent hinna ennustust kohe!

DENT kohalike valuutade suhtes

Dent (DENT) tokenoomika

Dent (DENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dent (DENT) kohta

Kui palju on Dent (DENT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DENT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DENT/USD hind?
Praegune hind DENT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dent turukapitalisatsioon?
DENT turukapitalisatsioon on $ 75.69M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DENT ringlev varu?
DENT ringlev varu on 95.65B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DENT (ATH) hind?
DENT saavutab ATH hinna summas 0.1006 USD.
Mis oli kõigi aegade DENT madalaim (ATL) hind?
DENT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DENT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DENT kauplemismaht on -- USD.
Kas DENT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DENT hinna ennustust.
