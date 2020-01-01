SIREN (SIREN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SIREN (SIREN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SIREN (SIREN) teave fully on-chain deployed ai analyst on four.meme Ametlik veebisait: https://www.sirenai.me Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x997a58129890bbda032231a52ed1ddc845fc18e1 Ostke SIREN kohe!

SIREN (SIREN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SIREN (SIREN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 57.21M $ 57.21M $ 57.21M Koguvaru: $ 731.22M $ 731.22M $ 731.22M Ringlev varu: $ 731.22M $ 731.22M $ 731.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 57.21M $ 57.21M $ 57.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.20372 $ 0.20372 $ 0.20372 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000040558359735193 $ 0.000040558359735193 $ 0.000040558359735193 Praegune hind: $ 0.07824 $ 0.07824 $ 0.07824 Lisateave SIREN (SIREN) hinna kohta

SIREN (SIREN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SIREN (SIREN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SIREN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SIREN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SIREN tokeni tokenoomikat, avastage SIREN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SIREN Kas olete huvitatud SIREN (SIREN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SIREN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SIREN MEXC-ist osta!

SIREN (SIREN) hinna ajalugu SIREN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SIREN hinna ajalugu kohe!

SIREN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SIREN võiks suunduda? Meie SIREN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SIREN tokeni hinna ennustust kohe!

