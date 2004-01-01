DecentraWeb (DWEB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DecentraWeb (DWEB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DecentraWeb (DWEB) teave DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721. Ametlik veebisait: https://decentraweb.org Ostke DWEB kohe!

DecentraWeb (DWEB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DecentraWeb (DWEB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 340.42K $ 340.42K $ 340.42K Koguvaru: $ 99.63M $ 99.63M $ 99.63M Ringlev varu: $ 50.37M $ 50.37M $ 50.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 673.32K $ 673.32K $ 673.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0052926 $ 0.0052926 $ 0.0052926 Praegune hind: $ 0.006758 $ 0.006758 $ 0.006758 Lisateave DecentraWeb (DWEB) hinna kohta

DecentraWeb (DWEB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DecentraWeb (DWEB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DWEB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DWEB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DWEB tokeni tokenoomikat, avastage DWEB tokeni reaalajas hinda!

