DecentraWeb hind (DWEB)

1 DWEB/USD reaalajas hind:

$0.00695314
$0.00695314
-3.90%1D
DecentraWeb (DWEB) reaalajas hinnagraafik
DecentraWeb (DWEB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00692528
$ 0.00692528
24 h madal
$ 0.00758877
$ 0.00758877
24 h kõrge

$ 0.00692528
$ 0.00692528

$ 0.00758877
$ 0.00758877

$ 3.56
$ 3.56

$ 0.0052926
$ 0.0052926

+0.25%

-3.91%

-10.52%

-10.52%

DecentraWeb (DWEB) reaalajas hind on $0.00695277. Viimase 24 tunni jooksul DWEB kaubeldud madalaim $ 0.00692528 ja kõrgeim $ 0.00758877 näitab aktiivset turu volatiivsust. DWEBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.56 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0052926.

Lüliajalise tootluse osas on DWEB muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, -3.91% 24 tunni vältel -10.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DecentraWeb (DWEB) – turuteave

$ 350.05K
$ 350.05K

--
--

$ 692.38K
$ 692.38K

50.37M
50.37M

99,633,346.70553544
99,633,346.70553544

DecentraWeb praegune turukapitalisatsioon on $ 350.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DWEB ringlev varu on 50.37M, mille koguvaru on 99633346.70553544. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 692.38K.

DecentraWeb (DWEB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DecentraWeb ja USD hinnamuutus $ -0.000282970568635487.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DecentraWeb ja USD hinnamuutus $ -0.0017477817.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DecentraWeb ja USD hinnamuutus $ +0.0013017108.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DecentraWeb ja USD hinnamuutus $ -0.0029102987955558.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000282970568635487-3.91%
30 päeva$ -0.0017477817-25.13%
60 päeva$ +0.0013017108+18.72%
90 päeva$ -0.0029102987955558-29.50%

Mis on DecentraWeb (DWEB)

DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721.

Üksuse DecentraWeb (DWEB) allikas

Ametlik veebisait

DecentraWeb hinna ennustus (USD)

Kui palju on DecentraWeb (DWEB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DecentraWeb (DWEB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DecentraWeb nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DecentraWeb hinna ennustust kohe!

DWEB kohalike valuutade suhtes

DecentraWeb (DWEB) tokenoomika

DecentraWeb (DWEB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DWEB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DecentraWeb (DWEB) kohta

Kui palju on DecentraWeb (DWEB) tänapäeval väärt?
Reaalajas DWEB hind USD on 0.00695277 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DWEB/USD hind?
Praegune hind DWEB/USD on $ 0.00695277. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DecentraWeb turukapitalisatsioon?
DWEB turukapitalisatsioon on $ 350.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DWEB ringlev varu?
DWEB ringlev varu on 50.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DWEB (ATH) hind?
DWEB saavutab ATH hinna summas 3.56 USD.
Mis oli kõigi aegade DWEB madalaim (ATL) hind?
DWEB nägi ATL hinda summas 0.0052926 USD.
Milline on DWEB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DWEB kauplemismaht on -- USD.
Kas DWEB sel aastal kõrgemale ka suundub?
DWEB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DWEB hinna ennustust.
DecentraWeb (DWEB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

