Mis on DecentraWeb (DWEB)

DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721.

DecentraWeb (DWEB) tokenoomika

DecentraWeb (DWEB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DWEB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DecentraWeb (DWEB) kohta Kui palju on DecentraWeb (DWEB) tänapäeval väärt? Reaalajas DWEB hind USD on 0.00695277 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DWEB/USD hind? $ 0.00695277 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DWEB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DecentraWeb turukapitalisatsioon? DWEB turukapitalisatsioon on $ 350.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DWEB ringlev varu? DWEB ringlev varu on 50.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DWEB (ATH) hind? DWEB saavutab ATH hinna summas 3.56 USD . Mis oli kõigi aegade DWEB madalaim (ATL) hind? DWEB nägi ATL hinda summas 0.0052926 USD . Milline on DWEB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DWEB kauplemismaht on -- USD . Kas DWEB sel aastal kõrgemale ka suundub? DWEB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DWEB hinna ennustust

